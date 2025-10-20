Дональд Трамп отреагировал на прошедшие 18 октября в США протестные акции под лозунгом «Нет королям» (No Kings), опубликовав в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео.

В ролике президент изображен пилотом на борту истребителя с надписью «Король Трамп», на голове у него корона. Пролетая над протестующими американцами в Нью-Йорке, истребитель сбрасывает на них коричневую грязь.

Также Трамп репостнул еще один ИИ-ролик, опубликованный вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В этом видео Трамп надевает корону и мантию и берет в руки меч, а его соперники из Демократической партии преклоняют перед ним колени.

Протесты под лозунгом «Нет королям» против политики Дональда Трампа начались в США в июне. Их приурочили к 14 июня — дню рождения Трампа и военному параду в Вашингтоне.

18 октября на протесты вышли миллионы граждан по всей территории США.