Совет ЕС утвердил план, согласно которому Евросоюз откажется от российского газа с 1 января 2026 года

Совет Евросоюза утвердил план отказа от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Для уже подписанных контрактов предусмотрен переходный период, следует из опубликованного Советом ЕС заявления.

Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты — до 1 января 2028 года.

Одновременно Совет ЕС предполагает упростить требования к поставкам газа не из России и ввести дополнительные механизмы мониторинга, чтобы не допустить попадания на европейский рынок российского газа, следующего транзитом через территорию Евросоюза.

Страны — члены ЕС должны будут представить планы диверсификации поставок газа «с изложением мер и потенциальных проблем». Это не придется делать государствам Евросоюза, которые смогут доказать, что уже не получают российский газ напрямую или косвенно.

Страны ЕС пытаются диверсифицировать поставки энергоносителей последние несколько лет. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюз значительно сократил закупки российской нефти. Однако ряд стран ЕС, в первую очередь Венгрия и Словакия, до сих пор закупают российский газ.

