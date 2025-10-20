Politico: в Евросоюзе обсуждают изменение правил членства. Это может помочь вступлению Украины

В Евросоюзе рассматривают возможность приема новых стран-членов без предоставления им права вето на первом этапе, пишет Politico.

Это может сделать «более гибкой» позицию противников расширения блока, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечает издание.

Обсуждение реформы пока находится на начальном этапе и требует поддержки всех членов ЕС, подчеркивает Politico.

Инициатива, заявил председатель комитета по европейским вопросам Бундестага Германии Антон Хофрайтер, позволит государствам-кандидатам — Украине, Молдове, Черногории и другим — «получить доступ к европейским преимуществам, не дожидаясь завершения всех внутренних реформ в ЕС».

Под внутренними реформами имеется в виду, в первую очередь, ограничение возможности применения права вето членами ЕС.

Последней на настоящий момент страной, успешно завершившей вступление в ЕС, является Хорватия, которая вошла в Евросоюз в 2013 году.

В 2020 году процедуру выхода из ЕС завершила Великобритания, чьи жители на референдуме 2016 года проголосовали за прекращение членства в Евросоюзе.

Украина объявила о намерении вступить в ЕС после начала полномасштабного вторжения войск РФ и вскоре получила статус страны-кандидата.

Вступление страны-кандидата в Евросоюз должны поддержать все государства — члены ЕС. В данный момент вступление Украины блокирует Венгрия.

Послушайте подкаст «Медузы» о перспективах расширения ЕС

подкасты Давайте честно: Украину и Молдову вряд ли скоро возьмут в ЕС. То есть примерно когда? И откуда этот скепсис, если с ними уже начались переговоры о вступлении? 36 минут