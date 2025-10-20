Из-за сбоя в Amazon Web Services оказались недоступны десятки сайтов и приложений, включая Snapchat, Signal и Roblox

Компания Amazon сообщила, что в ее сервисе облачных вычислений Amazon Web Services произошел сбой, из-за которого оказалась нарушена работа ряда сайтов и приложений.

По данным DownDetector, пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложениям Snapchat, Alexa, Roblox, Duolingo, Zoom, Signal, Fortnite, PlayStation Network.

Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к приложениям банков Halifax, Lloyds и the Bank of Scotland, пишет «Би-би-си».

В Amazon заявили, что уже выявили потенциальную причину сбоя и работают над ее устранением.

Amazon Web Services (AWS) — крупнейшая в мире компания облачных вычислений, инфраструктура которой лежит в основе работы миллионов сайтов и платформ.