ФСБ хочет получить контроль над регистрацией и учетом шпионских устройств

ФСБ предложила закрепить за собой право устанавливать порядок регистрации и учета «специальных технических средств», предназначенных для «негласного получения информации», пишут «Ведомости».

Спецслужба предлагает внести изменения в Положение о ФСБ (проект указа опубликован на портале проектов правовых актов) и добавить пункт, который предусматривает регистрацию и учет шпионских устройств и программ, производимых или покупаемых частными лицами, «не уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности». Также спецслужба планирует контролировать ввоз и вывоз таких средств.

Сейчас контроль оборота «специальных технических средств» (например, для наблюдения и прослушки) разделен между несколькими различными надзорными ведомствами, отмечают «Коммерсант» и «Ведомости».

По словам источника «Ведомостей» в крупной компании, занимающейся информационной безопасностью, «никто до конца не понимает», что подпадает под определение «специальных технических средств».

Директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что к ним относятся устройства для прослушки (скрытые микрофоны, диктофоны и GSM- или VoIP-модули для перехвата звонков и сообщений) и устройства для наблюдения (мини-камеры, встроенные в предметы, IP-камеры с удаленным доступом, дроны и робототехника для скрытой съемки). По его мнению, потенциально попасть под новый регламент может «любая камера, которую можно использовать для скрытой съемки».