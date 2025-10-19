Замгубернатора Вологодской области (где недавно ввели частичный сухой закон) задержали за пьяную драку в баре в Санкт-Петербурге

Заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева задержали в Санкт-Петербурге после драки в баре отеля. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на воскресенье около пяти часов утра у Иноземцева возникла ссора с другим посетителем, которая переросла в потасовку с использованием стульев. Чиновника, его оппонента и еще одного мужчину доставили в полицию для составления протокола о мелком хулиганстве.

«Фонтанка» отмечает, что все задержанные были пьяны.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, сначала Иноземцев пытался разнять чужую драку, а затем сам стал принимать в ней активное участие.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что против его заместителя могла произойти «провокация». Он отметил, что Иноземцев не мог оставить посетителя ресторана в беде «из-за своих жизненных принципов».

Иноземцев на посту замгубернатора Вологодской области курирует в регионе вопросы безопасности.

Филимонов является одним из наименее популярных российских губернаторов. Причина этого — введенный им в регионе частичный сухой закон (алкоголь в будни можно купить только с 12 до 14 часов), а также фактический запрет абортов. По данным источников «Медузы», в ближайшее время Филимонова могут отправить в отставку.

Читайте также

Раз купили, надо выпить У жителей Вологодской области в будни теперь есть всего два часа, чтобы купить алкоголь. Губернатор хотел, чтобы люди «прекратили напиваться». Вот что из этого вышло

Читайте также

Раз купили, надо выпить У жителей Вологодской области в будни теперь есть всего два часа, чтобы купить алкоголь. Губернатор хотел, чтобы люди «прекратили напиваться». Вот что из этого вышло