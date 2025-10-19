В Париже ограбили Лувр

В Париже ограблен Лувр. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

Инцидент, по словам Дати, произошел рано утром, еще до открытия музея. Она не уточнила, что именно похитили преступники, лишь отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Администрация музея сообщила, что 19 октября он будет закрыт.

По данным издания Le Parisien, преступников было трое. В Лувр они попали через здание, где проходили строительные работы. Поднявшись на грузовом лифте, они разбили окна и пробрались в Галерею Аполлона.

Как утверждают источники газеты, преступники украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Лувр — самый популярный музей в мире. Ежегодно его посещают около девяти миллионов человек.