Умер басист Limp Bizkit Сэм Риверс

Умер бас-гитарист рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Об этом сама группа сообщила в соцсетях.

Риверсу было 48 лет. Причины смерти музыканта не уточняются.

Limp Bizkit — одна из наиболее успешных групп популярного в конце 1990-х и начале 2000-х годов жанра ню-метал. По всему миру продано более 50 миллионов копий их пластинок. В конце ноября группа должна была отправиться в тур по Южной Америке.

Сэм Риверс был одним из основателей Limp Bizkit и единственным, наряду с вокалистом Фредом Дерстом, постоянным участником группы.