Николя Саркози отправят отбывать заключение в одиночную камеру

Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к тюремному сроку, начнет отбывать заключение в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, в Санте есть специальное отделение для «уязвимых лиц». Теоретически 70-летний Саркози мог бы отбывать наказание там из-за своего возраста и известности, однако этого не произойдет и его отправят в изолятор.

Как ранее стало известно, Саркози начнет отбывать наказание 21 октября.

Парижский уголовный суд 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании правительством Муаммара Каддафи. Саркози стал первым бывшим президентом Франции, получившим реальный тюремный срок.

Защита Саркози подала апелляцию на решение суда, однако суд вынес решение о «немедленном исполнении приговора» — то есть бывший президент начнет отбывать наказание еще до рассмотрения апелляции.