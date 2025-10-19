ХАМАС передал Израилю тела еще двух заложников

Террористическая группировка ХАМАС передала представителям Красного креста тела еще двух израильских заложников, сообщила в ночь на 19 октября пресс-служба Армии обороны Израиля.

Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что одно из переданных тел уже опознано. Это Ронен Энгель, который был убит 7 октября 2023 года, когда защищал от террористов свою семью во время нападения на кибуц Нир-Оз. Его жену и двух дочерей захватили в заложники; они были освобождены в ноябре 2023 года.

ХАМАС по условиям соглашения о прекращении огня должен вернуть Израилю 28 тел погибших заложников. Группировка делает это поэтапно, с момента подписания соглашения были переданы 13 останков.

15 октября стало известно, что ХАМАС передал под видом тела одного из убитых заложников чужие останки. Израиль пригрозил группировке возобновлением боевых действий, в ХАМАС в ответ заявили, что поиск останков некоторых погибших «требует больших усилий и специального оборудования».

