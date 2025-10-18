Зеленский: «Путин меня ненавидит. У меня аналогичное отношение к нему»

Президенты России и Украины взаимно ненавидят друг друга, заявил Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме.

«Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если они пытаются убить нас всех, а у меня будет другое отношение к этому человеку. У меня аналогичное отношение к Путину», — сказал президент Украины.

«Это не о чувствах. Для меня и для каждого украинца — это враг, они не хотят останавливаться. Это не о том, что кто-то кого-то ненавидит. Хотя безусловно мы ненавидим врага», — добавил Зеленский.

17 октября на закрытой встрече в Белом доме президенты США и Украины обсуждали возможные поставки ракет «Томагавк» Киеву. На брифинге для прессы Владимир Зеленский сказал, что по итогам встречи стороны договорились не делать публичных заявлений на эту тему, потому что США не хотят эскалации. Президент Украины заявил, что сейчас главным вопросом является прекращение огня и начало переговоров о территориях.

Трамп к прессе не вышел, но написал пост в социальной сети Truth Social: «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови пролито… Пусть обе стороны объявят победу, и пусть история рассудит!»

Подробнее о встрече в Белом доме

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. О решении по поставкам ракет «Томагавк» они не объявили По словам президента Украины, США не хотят эскалации

Подробнее о встрече в Белом доме

Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. О решении по поставкам ракет «Томагавк» они не объявили По словам президента Украины, США не хотят эскалации