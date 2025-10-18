«Они должны остановиться там, где находятся». Трамп после встречи с Зеленским предложил России и Украине объявить себя победителями войны

Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Москве и Киеву пора заключить сделку. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Перед журналистами после встречи с Зеленским президент США не выступал.

Встречу с Зеленским он назвал «сердечной и доброжелательной». По его словам, он сказал Зеленскому, как и до этого говорил президенту РФ Владимиру Путину, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку».

«Уже пролито достаточно крови на границе, определенной войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся. Пусть оба заявляют о победе, пусть рассудит история! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — ХВАТИТ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ» — написал Трамп.