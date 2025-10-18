ХАМАС передал Израилю тело еще одного погибшего заложника

Боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста тело еще одного израильского заложника, гроб с останками погибшего доставили в Израиль из Сектора Газа в ночь на 18 октября.

По данным ЦАХАЛ, погибший опознан как Элиягу Маргалит. Террористы похитили его из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года во время нападения на Израиль, а затем убили в плену в Секторе Газа.

Власти Израиля сообщали о смерти Маргалита 1 декабря 2023 года. На момент гибели ему было 75 лет. У него остались жена, трое детей и внуки. Его дочь Нили Маргалит также была похищена террористами и освобождена по соглашению с ХАМАС в ноябре 2023 года, проведя в плену 55 дней.

По условиям соглашения между Израилем и ХАМАС, подготовленного США, 13 октября террористическая группировка освободила 20 живых израильских заложников. После этого террористы начали передать Израилю тела погибших. На данный момент ХАМАС удерживает тела еще 18 заложников.

15 октября выяснилось, что ХАМАС передал под видом тела одного из убитых заложников чужие останки. Израиль предупредил, что возвращение тел погибших — одно из условий соглашения, и если оно не будет выполнено, то боевые действия возобновятся. В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что возвращают тела заложников, «до которых смогли добраться». Поиск останков других погибших «требует больших усилий и специального оборудования для поиска, заявили в ХАМАС, добавив, что «прилагают большие усилия для решения этой проблемы».

Читайте также

Почему России невыгоден мир между Израилем и ХАМАС? Объясняет Александр Баунов

Читайте также

Почему России невыгоден мир между Израилем и ХАМАС? Объясняет Александр Баунов