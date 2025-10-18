El Pais: чиновники Евросоюза считают встречу Путина и Трампа в Венгрии «политическим кошмаром»

Европейские чиновники в частном порядке называют «политическим кошмаром» предстоящую встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, пишет El Pais со ссылкой на несколько источников в Евросоюзе.

Переговоры в Венгрии вызывают беспокойство Брюсселя, воспринимаются как «оскорбление для Европы» и ставят высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение — ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого блока.

«Место было выбрано тщательно — оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС по поводу Кремля. И это также может оказать огромную услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в стране», — заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Исследователь демократии из Гарвардского университета Альберто Алеманно считает, что встреча Путина и Трампа в Будапеште даст право премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выступать от имени всего Евросоюза, хотя его позиция по российско-украинской войне противоречит общей позиции ЕС.

Официально в Еврокомиссии предпочитают сохранять прагматичный подход, считая, что переговоры могут оказаться полезными. «Встречи не всегда проходят в том порядке и формате, как нам хотелось бы, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру в Украине, мы должны их приветствовать», — заявил El Pais представитель Еврокомиссии.

Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал встречу президентов США и России в Венгрии. Точной даты этих переговоров пока нет.

Венгрия заявила, что Владимиру Путину не будет угрожать арест по ордеру Международного уголовного суда во время его визита в Будапешт.

Читайте также

Трамп позвал Путина на переговоры в Венгрию. Президента России там должны задержать и потом отправить в Гаагу Но этого не будет — Венгрия снова нарушит международное право (как это уже было в случае с Нетаниягу)

Читайте также

Трамп позвал Путина на переговоры в Венгрию. Президента России там должны задержать и потом отправить в Гаагу Но этого не будет — Венгрия снова нарушит международное право (как это уже было в случае с Нетаниягу)