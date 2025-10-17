В Запорожской области погиб «военкор» РИА Новости Иван Зуев

Работавший на фронте корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб при ударе украинского беспилотника в Запорожской области, сообщило агентство.

Зуеву было 39 лет, он работал в РИА Новости с апреля 2023 года, а до этого был в корреспондентом агентства «Sputnik Ближнее зарубежье». С 2014 года Зуев, как пишет РИА Новости, неоднократно ездил в рабочие командировки в Донецкую область, где «многократно попадал под обстрелы ВСУ».

Вместе с Зуевым был другой «военкор» Юрий Войткевич, который был тяжело ранен во время атаки беспилотников. РИА Новости сообщило, что Войткевичу провели операцию, и он «находится в стабильном состоянии».

Следственный комитет России после атаки и гибели Зуева возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийстве (105 УК) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (144 УК). «В очередной раз украинские националисты намеренно атаковали российских журналистов, которые показывают объективную картину событий специальной военной операции», — говорится в заявлении СК.