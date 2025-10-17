В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа. Президент Украины заявил, что Киев готов предложить Вашингтону дроны в обмен на «Томагавки»

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Перед ее началом президенты ответили на вопросы журналистов.

По мнению Трампа, и Зеленский, и президент России Владимир Путин хотят завершения войны. «Теперь мы должны сделать это», — сказал президент США,

Он также заявил, что его предполагаемая встреча с Путиным в Будапеште пройдет, скорее всего, без участия Зеленского.

По словам Трампа, они обсудят с Зеленским на встрече 17 октября в том числе удары вглубь России. Говоря о возможных поставках в Украину ракет «Томагавк», Трамп отметил, что лучше завершить войну без этих ракет. «И мы близки к этому», — добавил он.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова предложить США тысячи своих дронов в обмен на ракеты «Томагавк». Трамп в ответ назвал украинский беспилотники «очень хорошими».

