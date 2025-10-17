Умер один из основателей группы Kiss, гитарист Эйс Фрейли

Гитарист Пол Дэниел «Эйс» Фрейли — один из основателей группы Kiss — умер в возрасте 74 лет.

Агент музыканта сообщил, что Фрейли умер в окружении семьи в Морристауне, штат Нью-Джерси, после недавнего падения.

Tim Mosenfelder / Getty Images

Эйс Фрейли вместе с Джином Симмонсом, Полом Стэнли и Питером Криссом входил в первый состав группы Kiss. Как отмечает CNN, смерть Фрейли — первая среди основателей группы.

Симмонс и Стэнли выпустили совместное заявление, в котором сказали, что Фрейли «был важным и незаменимым рок-солдатом». «Он есть и всегда будет частью наследия Kiss», — подчеркнули они.

Фрейли входил в Kiss в 1973-1982 году. Затем он покинул группу и занялся сольной карьерой, но вернулся в середине 1990-х, когда группа воссоединилась в оригинальном составе. Последний раз с Kiss Фрейли выступил в 2001 году, а затем вернулся к сольным проектам.