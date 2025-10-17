Срочник в подмосковной войсковой части открыл огонь по сослуживцам. Он застрелил контрактника и покончил с собой

В подмосковной войсковой части солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. По данным «Известий» и РЕН ТВ, инцидент произошел в войсковой части на территории Наро-Фоминского района. В результате стрельбы два человека погибли, еще несколько пострадали. РЕН ТВ добавляет, что один из раненых позвонил матери и рассказал о стрельбе, а та вызвала скорую и полицию.

Информацию о стрельбе подтвердили в Минобороны России. В пресс-службе Московского военного округа сообщили, что военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, «нарушил правила обращения с оружием» и смертельно ранил солдата контрактной службы, а затем покончил с собой.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, но по какой статье — не уточняется. На месте работает комиссия главного командования ВКС России.