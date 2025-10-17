Президент Черногории пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян

Черногория, добивающаяся вступления в Европейский союз, «очень скоро» приведет свой визовый режим в соответствие с законодательством ЕС. Об этом в интервью Politico заявил президент страны Яков Милатович.

«Мы пытаемся как можно дольше откладывать [введение виз], чтобы сохранить наш туристический сектор», — сказал он.

Милатович добавил, что он «абсолютно обеспокоен притоком российских денег» в страну. При этом, отметил политик, «сейчас мы находимся в некотором вакууме, потому что у нас нет полного доступа к фондам ЕС».

Кроме того, президент сказал, что Черногория нуждается в помощи Евросоюза в борьбе с российской дезинформацией. По его словам, страна все чаще становится мишенью для дезинформации со стороны тех, кто надеется помешать ее вступлению в ЕС.

Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в 2008 году и через два года получила статус кандидата в члены ЕС. С тех пор, как заявил Politico высокопоставленный черногорский дипломат, страна выполнила семь из 33 условий по вступлению в ЕС и к декабрю 2025 года планирует закрыть еще пять соответствующих пунктов.

Как отмечает издание, сейчас Черногория сталкивается с такими потенциальными препятствиями на пути к ЕС, как просербские партии в парламенте, напряженность в отношениях с соседней Хорватией, скептицизм в некоторых странах ЕС по поводу расширения блока, а также зависимость Подгорицы от российских туристов и инвесторов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Черногория может вступить в ЕС уже в 2028 году.

В настоящее время граждане РФ с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию и находиться в стране без визы до 30 дней.