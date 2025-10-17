«Люди против забвения». В Берлине и Нью-Йорке пройдет фестиваль RIMA. Там представят цифровой архив журнала «Афиша»
В ноябре в Берлине и Нью-Йорке пройдет RIMA Fest: People Against Oblivion («Люди против забвения») — международный фестиваль, посвященный сохранению цифровой памяти и сопротивлению цензуре.
Архивисты, журналисты, исследователи и техно-активисты соберутся, чтобы обсудить, как защищать цифровые следы, право на правду и будущее архивов.
В Берлине фестиваль будет идти офлайн и онлайн. 8 ноября в 18:00 на площадке Das Werkhaus пройдет презентация цифрового архива журнала «Афиша». Ее проведут сооснователь «Медузы» Илья Красильщик, журналист и редактор Александр Горбачев и куратор и главный архивист RIMA, исследовательница цифровых коллекций и музейных сообществ Тамара Великоднева.
9 ноября пройдут онлайн-встречи, на которых исследователи и журналисты расскажут, как они используют архив для анализа современной России, а вечером запланирована международная панель о том, как архивы и коллективная память помогают бороться с репрессиями и цензурой. Полную программу фестиваля можно посмотреть тут.
В Нью-Йорке для проведения фестиваля запланирован один день — 22 ноября. На площадке Bard NYC встречу в формате «world-café» проведут историк и сооснователь RIMA Илья Венявкин и журналистка Вера Шенгелия. Зарегистрироваться на эту встречу можно здесь.