Во Франции раскрыли попытку убийства оппозиционера из России. По данным СМИ, это основатель Gulagu.net Владимир Осечкин

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции арестовала четверых человек по подозрению в покушении на живущего в стране «оппозиционера из России», пишет Le Figaro.

В официальном заявлении ведомства не приводится никаких деталей и имени россиянина. Там лишь отмечается, что задержания произошли в городе Биарриц на юго-западе страны и что задержанным от 26 до 38 лет.

Расследование было начато во второй половине сентября, а само покушение удалось предотвратить «в самый последний момент», пишет Le Figaro.

По данным издания Le Parisien, которое первым сообщило об арестах еще до официального заявления прокуратуры, целью преступников был основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Издание утверждает, что в числе арестованных — граждане Франции, а также граждане РФ из Дагестана.

В 2022 году сам Осечкин заявлял, что получил из своих источников информацию о готовящемся на него покушении. Французская прокуратура начала уголовное расследование, однако по его итогам не нашла «никаких объективных подтверждений» тому, что правозащитника кто-то пытался убить.