«Ведомости»: три российских региона планируют повысить транспортный налог

Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей, а также Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога, пишут «Ведомости».

За счет повышения транспортного налога власти рассчитывают увеличить поступления в бюджеты регионов. В Новосибирской области ожидают дополнительно получить 219,6 миллиона рублей, в Красноярском крае — 334,8 миллиона рублей. В Оренбургской области прогнозируют, что повышение транспортного налога приведет с 2027 года и далее к росту доходов бюджета на 534,8 миллиона рублей.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обосновывает предложение о повышении транспортного налога, в числе прочего, двукратным ростом среднедушевого дохода населения за последнее десятилетие. В Новосибирской области при расчете ставки транспортного налога власти ориентируются на стоимость половины бака бензина для автомобиля Lada Granta, которая за первое полугодие выросла на 10,9%. Власти Оренбургской области указывают, что повышение транспортного налога позволит получить больше средств на ремонт дорог, а также капитальный ремонт домов и дворовых территорий.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что на поступления от транспортного налога «можно считать несущественной величиной в масштабах бюджетов регионов», однако предупреждают, что его повышение в отдельных случаях может привести к уклонению от уплаты, увеличению задержек выплат или задолженности, возможно, к смене планов по покупке более мощного автомобиля.

