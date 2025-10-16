Россия нанесла удары по объектам энергетики в Украине. В нескольких областях введены аварийные отключения света

В результате российских ударов в ночь на 16 октября повреждены объекты энергетической инфраструктуры в разных частях Украины, сообщила компания «Укрэнерго». Прервана подача электричества в некоторые населенные пункты, идут аварийно-восстановительные работы, говорится в заявлении компании, без уточнения деталей.

«Из—за сложной ситуации в энергосистеме в городе Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и части Хмельницкой и Черкасской областей сейчас введены аварийные отключения», — сообщили в «Укрэнерго». Также график отключения электричества действует и в Черниговской области.

В «Укрэнерго» отметили, что необходимость вводить аварийные отключения света продиктована последствиями ударов по объектам энергетики, которые продолжает наносить Россия.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 16 октября российские военные запустили около 300 дронов и 37 ракет, в том числе несколько баллистических. «Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, в очередной раз призвав союзников усилить давление на Россию.