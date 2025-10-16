Пятерых россиян задержали в Грузии по делу об отмывании денег через криптокомпанию

В Грузии задержали пятерых граждан России, подозреваемых в отмывании денег с помощью нелегальной криптокомпании. Об этом сообщает Newsgeorgia со ссылкой на Следственную службу Минфина Грузии.

По данным Минфина, компания, которая не была зарегистрирована в Национальном банке Грузии, предоставляла услуги с виртуальными активами как через физический офис, так и «посредством курьеров». Только за последние месяцы фирма провела транзакции «на сотни миллионов лари», утверждают в ведомстве.

Следствие считает, что подозреваемые в обход пограничного контроля ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, а затем покупали на них виртуальные активы. Никаких выплат в бюджет Грузии криптокомпания не осуществляла.

Силовики провели обыски в различных местах, связанных с фигурантами дела. Из офиса фирмы в Тбилиси изъяли 371 тысячу долларов, а также документы и технику. У одного из подозреваемых изъяли 100 тысяч долларов, предназначенных, как утверждается, для покупки виртуальных активов, а также 250 тысяч долларов из его машины с российскими номерами.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.