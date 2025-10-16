Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года: возвращать жителей аннексированных территорий и привлекать иностранцев «духовными ценностями»

Владимир Путин подписал указ, который утверждает концепцию государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы. Документ опубликован на портале правовых актов.

В концепции оцениваются итоги миграции в Россию за 2019–2025 годы и ставятся цели на следующий четырехлетний период.

В части оценки итогов говорится, что за предыдущие годы выросло число иностранцев, приезжающих на работу — в том числе из стран, с которыми у России визовый режим — и до 2030 эта тенденция будет сохраняться.

Кроме того, отмечается в концепции, значимым фактором переселения в Россию стала государственная политика по «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Однако в связи с тем, что появляются «новые вызовы и угрозы национальной безопасности» России миграционная политика нуждается в совершенствовании, говорится в документе. Это предполагает в том числе ужесточение контроля за приехавшими с помощью цифровых сервисов, биометрии, реестра контролируемых лиц и других мер надзора.

Вместе с этим нужно создавать «благоприятный режим» для добровольного переселения в Россию «лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей» (что имеется в виду под таким «включением», концепция не поясняет).

Документ предлагает содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих «традиционные ценности». Также планируется возвращать (в том числе из-за границы) жителей аннексированных частей Украины, которые покинули их из-за войны. Это отнесено к основным направлениям реализации концепции.

Результатами миграционной политики до 2030 года среди прочего должны стать снижение числа тех, кто находится в России незаконно, снижение уровня преступности среди приехавших и увеличение числа иностранцев, переехавших по разделению «духовно-нравственных ценностей».