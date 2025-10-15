В Краснодарском крае адвокат обжаловал приговор, заподозрив, что он написан с использованием ИИ. Суд оставил решение в силе

В Краснодарский краевой суд поступила жалоба адвоката Алексея Аванесяна, который потребовал отменить вынесенный его подзащитному приговор, заподозрив, что он был написан с участием искусственного интеллекта.

Аванесян защищал полицейского, которого обвинили во взятке. Приговор ему вынес Ейский городской суд, и в документе, как обратил внимание адвокат, были нехарактерные фразы. В одном из фрагментов приговора адвокатов назвали «целой плеядой защитников». Еще в одном говорилось, что подсудимые (полицейских было двое) «чудесным образом» участвовали в проверках, несмотря на «прекрасно организованный зональный контроль. В оценке одного из подсудимых суд написал, что он — «решительное должностное лицо».

Всего адвокат посчитал странными пять фрагментов приговора, и обратился к лингвисту, а тот заключил, что эти фрагменты «с большой долей вероятности сгенерированы ИИ». Аванесян обжаловал приговор, указав, что законодательство не предусматривает использование ИИ.

В Краснодарском краевом суде однако приговор утвердили, отметив, что судебный акт «изложен в ясных и понятных выражениях», а выбранная стилистика изложения «не влияет на законность принятого решения». В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края заявили, что «в любом случае, независимо от вопросов к стилю объективная сторона дела не меняется».

Адвокат пояснил «Коммерсанту», что он обжаловал приговор не потому, что против использования ИИ, а потому, что сейчас есть неопределенность в вопросе, допустимо это или нет. «Я, пожалуй, даже сторонник того, чтобы приговоры писали нейросети <…>. Но тогда нейросеть должна писать приговор от начала и до конца, чтобы у человека не было возможность изымать оттуда объективные «неудобные» куски», — сказал Аванесян.

