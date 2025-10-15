Альфреда Коха, бывшего вице-премьера правительства России, внесли в список «террористов и экстремистов»

Бывшего вице-премьера правительства РФ внесли в Реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Как обращает внимание «Медиазона», напротив имени Коха в реестре стоит звездочка — это значит, что против него возбуждено дело по террористической статье. Ранее об этом ничего не было известно.

В реестр Росфинмониторинга также были внесены адвокат Николай Полозов, в отношении которого возбуждено дело о «фейках», а также социолог Игорь Эйдман и публицист Александр Морозов.

Внесение в Реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга влечет за собой блокировку всех финансовых активов человека в России.

С 1 июня перечень оснований для добавления в список был серьезно расширен. Раньше туда попадали только осужденные по террористическим и экстремистским статьям, теперь же в список могут попасть и подозреваемые — то есть для внесения не нужно решения суда. Помимо того, власти расширили и сам перечень уголовных статей, которые в этом контексте приравниваются к террористическим.

