Альфреда Коха, бывшего вице-премьера правительства России, внесли в список «террористов и экстремистов»
Бывшего вице-премьера правительства РФ Альфреда Коха внесли в Реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
Как обращает внимание «Медиазона», напротив имени Коха в реестре стоит звездочка — это значит, что против него возбуждено дело по террористической статье. Ранее об этом ничего не было известно.
В реестр Росфинмониторинга также были внесены адвокат Николай Полозов, в отношении которого возбуждено дело о «фейках», а также социолог Игорь Эйдман и публицист Александр Морозов.
Внесение в Реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга влечет за собой блокировку всех финансовых активов человека в России.
С 1 июня перечень оснований для добавления в список был серьезно расширен. Раньше туда попадали только осужденные по террористическим и экстремистским статьям, теперь же в список могут попасть и подозреваемые — то есть для внесения не нужно решения суда. Помимо того, власти расширили и сам перечень уголовных статей, которые в этом контексте приравниваются к террористическим.