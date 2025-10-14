Задержан заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов. Он проработал в этой должности меньше месяца

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки, сообщают «Коммерсант» и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В прокуратуре региона подтвердили, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления. Его уже уволили из органов прокуратуры.

Смирнова назначили на должность зампрокурора Белгородской области в конце сентября 2025 года. До этого он с марта 2022 года занимал должность прокурора города Всеволожск Ленинградской области.

Издание 47news пишет, что уголовное дело против Смирнова возбудили в центральном аппарате Следственного комитета и оно касается его работы во Всеволожском районе.

Ранее в марте 2025 года суд арестовал бывшего заместителя главы администрации Всеволожского района по строительству Алексея Кондрашина и главу администрации Морозовского городского поселения Дениса Крайнова по делу о превышении полномочий и растрате, напоминает «Коммерсант». Чиновникам вменили незаконную продажу муниципального земельного участка.

По версии СК, которую приводит 47news, Смирнов якобы способствовал этой сделке. Однако источники издания в прокуратуре Всеволожска утверждают, что Смирнов «чуть ли не сам инициировал это уголовное дело в отношении этих чиновников».