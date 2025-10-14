В Республике Алтай полностью запретят продажу алкоголя в выходные и праздничные дни

В Республике Алтай ограничат продажу алкоголя и табака, на ближайшее заседание правительства будут внесены соответствующие предложения. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак.

По его словам, уровень смертности в республике превышает рождаемость. «Основные причины — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские — это болезни системы кровообращения и онкология», — заявил он.

Власти республики предлагают ограничить время продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя предлагается в выходные и праздничные дни. Запретить также планируется алкомаркеты и розничную продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Алкоголь и табак запретят открыто выкладывать в прикассовой зоне в магазинах. В жилом секторе также закроют все «наливайки».

«Активизация рейдов и контрольных закупок. С участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности. Чтобы принятые ограничения были не только на бумаге, а реально работали. Поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления в недельный срок. Еще раз подчеркну: это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей, наших детей и внуков — ради здорового будущего Республики Алтай», — добавил Турчак.

Одним из первых регионов России, где существенно ограничили продажу алкоголя, стала Вологодская область. В ноябре 2024 года местное заксобрание приняло закон, предложенный губернатором Георгием Филимоновым, который ограничил продажу двумя часами в будни — с 12 до 14. В конце июля 2025 года была приостановлена продажа алкоголя в магазинах сети «Красное & Белое».

