В Харькове в результате российского удара повреждена больница. Пострадали шесть человек

Российские войска в ночь на 14 октября нанесли удар авиабомбами по Харькову, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Под удар попал Салтовский район города, там повреждено здание больницы.

В Государственной службе по чрезвычайными ситуациями уточнили, что всех пациентов больницы перевели в другое медучреждение.

По данным Синегубова, в результате атаки по Харькову пострадали шесть человек.

Российские войска также нанесли удары по критической инфраструктуре в Кировоградской области. Пять населенных пунктов остались без света, пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

Воздушные силы ВСУ объявили, что за ночь российская армия выпустила по Украине 96 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 69 дронов, зафиксировано попадание 27 беспилотников по семи локациям.