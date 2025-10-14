Умер пионер нео-соула Ди Энджело

Американский R&B и нео-соул-исполнитель и продюсер Ди Энджело (настоящее имя — Майкл Юджин Арчер) умер 14 октября в возрасте 51 года, сообщает Variety.

Earl Gibson III / WireImage / Getty Images

Артист умер после «продолжительной и мужественной борьбы» с онкологическим заболеванием, говорится в заявлении семьи Ди Энджело.

За свою карьеру Ди Энджело выпустил три альбома: дебютный «Brown Sugar» 1995 года, «Voodoo» 2000 года и последний альбом «Black Messiah» 2014 года, записанный с его группой The Vanguard.

Среди наиболее известных песен исполнителя — «Untitled (How Does It Feel)» и «Brown Sugar» и «Lady». Он также исполнил песню «Unshaken» для саундтрека к видеоигре Red Dead Redemption II, вышедшей в 2019 году.

DʼAngelo — Untitled (How Does It Feel) (Official Music Video) DAngeloVEVO

DʼAngelo — Brown Sugar DAngeloVEVO

DʼAngelo — Unshaken (Audio) DAngeloVEVO