Дональд Трамп раскритиковал свою фотографию на обложке Time, с которой издание вышло после освобождения израильских заложников и заключения соглашения о мире в секторе Газа.

Статья, посвященная президенту США, называется «Как администрация Трампа заключила соглашение о прекращении огня в Газе». «Живые израильские заложники, удерживаемые в Газе, были освобождены в рамках первого этапа мирного плана Дональда Трампа одновременно с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать ключевым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворот для Ближнего Востока», — написал Time.

Трамп назвал статью о нем «относительно хорошей», но фотография, по его словам, была «возможно, худшая за все время». «Они „убрали“ мои волосы, а сверху над головой поместили что-то, похожее на парящий венец, но очень маленький. Очень странно! Мне никогда не нравилось, когда фотографии делают снизу вверх, но эта — особенно неудачная и заслуживает критики. Что они делают и зачем?» — написал Трамп в соцсети Truth Social.