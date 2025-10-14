The New York Times, Associated Press и другие издания отказались соблюдать новые правила Пентагона, ограничивающие журналистов в работе

Несколько крупных американских изданий, в числе которых The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Atlantic, Reuters и телеканал Newsmax, заявили, что не подпишут документ Пентагона о новых правилах для прессы.

Речь идет о новых требованиях министерства войны (так теперь называется Пентагон), которые в конце сентября ведомство разослало журналистам. Эти требования запрещают журналистам доступ на значительную часть территории Пентагона без сопровождения и предусматривают, что глава ведомства Пит Хегсет может лишить их аккредитации, если они запросят секретную информацию, не одобренную для публикации.

Reuters отмечает, что новые ограничения Пентагона подрывают фундаментальные ценности, которых придерживаются журналисты в своей работе — к ним относятся защита свободы прессы, гарантированная Конституцией США и свободное распространение информации.

В заявлении The New York Times говорится, что журналисты не подпишут пересмотренную политику Пентагона, которая грозит им «наказанием за обычный сбор новостей». Журналисты отмечают, что налогоплательщики ежегодно выплачивают почти один триллион долларов на нужды американских вооруженных сил, и «имеют право знать, как работают правительство и вооруженные силы».

Глава Пентагона Пит Хегсет на публикацию The New York Times с заявлением газеты ответил эмодзи с машущей рукой, а следом написал пост, в котором напомнил, что «доступ в Пентагон — это привилегия, а не право».

«Вот инструкция по аккредитации прессы для особо тупых: пресса больше не разгуливает свободно; пресса обязана носить видимый бейдж; аккредитованной прессе больше не разрешается подстрекать к совершению преступных действий. Готово. Теперь в Пентагоне действуют те же правила, что и на всех военных объектах США.», — добавил Хегсет.