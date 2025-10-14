Российские власти рассмотрят возможность отсрочки повышения утильсбора на машины

Вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать предложения по отсрочке вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из-за рубежа, сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Новые правила должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года.

«Многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта акта на федеральном портале regulation.gov.ru, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее», — заявили в аппарате Мантурова.

В сообщении при этом отмечается, что ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — там сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля может увеличиться на несколько недель.

В аппарате Мантурова заявили, что с такой задержкой в доставке могли столкнуться и граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях. Поэтому необходимо расширить переходный период, «чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам».

С соответствующей просьбой к правительству обращалась организация «Деловая Россия». Она просила вывести из-под действия новых правил исчисления утильсбора, которые могут вступить в силу с 1 ноября 2025 года, уже купленные за рубежом, но еще не ввезенные в страну до этой даты автомобили. В организации увидели «обеспокоенность бизнес-сообщества и потребителей» решением о новых правилах исчисления сбора, которое «принимается в неоднозначный для авторынка период».

В середине сентября Минпромторг предложил ввести новую прогрессивную шкалу расчета утилизационного сбора (утильсбора) — с привязкой к мощности двигателя автомобилей. С 1 ноября в формулу расчета платежа будет внесен повышающий коэффициент, рассчитываемый по прогрессивной шкале в зависимости от развиваемой мощности. Причем утильсбор вырастет для всех категорий покупателей, включая физических лиц. По оценке экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей, а стоимость машин может вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля.

11 октября во Владивостоке прошел митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили. Участники держали плакаты: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор», «Утиль есть, а где заводы?» На митинге собирали подписи под обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему утильсбора.

