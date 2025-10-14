Министерство финансов подготовило законопроект, в котором предлагается создать в России игорную зону на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время законом предусмотрено пять игорных зон в России: в Калининградской области, в Алтайском крае, в Приморском крае, в Краснодарском крае и Крыму (там она не запущена).

В пояснительной записке говорится, что создание игорной зоны в Республике Алтай «позволит обеспечить дополнительный стимул для развития» региона, увеличит туристические потоки и создаст новые рабочие места для жителей республики.

Первая в России игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку один регион не может иметь более одной игорной зоны.

По Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которые приводит РБК, за первую половину 2025 года налоговые отчисления четырех игорных зон выросли до 1,5 миллиарда рублей, это на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.