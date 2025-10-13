В России разработан проект нового ГОСТа (государственного стандарта) для остановок «маршрутных транспортных средств», пишет «Коммерсант».

Проект, созданный Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ) по заказу Росавтодора, предусматривает деление остановок на три вида — «базовые» (обслуживают менее 100 пассажиров в сутки), «улучшенные» (от 100 до 500 пассажиров в сутки) и «расширенные» — (более 500 пассажиров в сутки).

Все виды остановок, согласно проекту ГОСТа, «при необходимости должны быть оборудованы системами подогрева и кондиционерами», пишет «Коммерсант». «Улучшенные» и «расширенные» остановки ГОСТ рекомендует оборудовать зарядками для телефонов и точками доступа Wi-Fi, а также электронными табло с указанием времени прибытия транспорта и картами маршрутов.

Также в проекте стандарта прописано, как должен быть организован подъезд к остановке, какого размера должны быть скамейки и прочее.

Как отмечает издание, даже если стандарт будет принят, это не означает, что все новые остановки будут такими, отмечает издание, ведь ГОСТы по умолчанию добровольные для производителя. Однако существует распоряжение правительства, где перечислены обязательные к применению стандарты в области безопасности движения, и новый ГОСТ вполне может быть включен в этот документ. Кроме того, соответствие ГОСТУ может быть одним из обязательных условий при госзакупках.

Сейчас, рассказали «Коммерсанту» в РосдорНИИ, обсуждается третья версия проекта, к первым двум замечания поступили от Минтранса, Росавтодора, ГИБДД, ЦОДД Москвы, ГК «Автодор» и других организаций. Обсуждение продлится до 24 октября.