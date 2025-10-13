В России не выдали прокатное удостоверение новому фильму Любови Аркус «Родители тут рядом»

Документальная лента режиссера Любови Аркус «Родители тут рядом» не получила прокатное удостоверение в России.

Как сообщила Аркус в своем телеграм-канале 12 октября, фильм также «сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги».

Отказ кинофестивалей от показа «Родители тут рядом», по словам Аркус, не очень ее расстраивает. «Главный ужас в том, что я не имею права его показывать», — написала она, добавив, что после показа планировалось собрать деньги для одного из героев фильма — Михаила. «Это скромный обычный человек, оставивший научную карьеру и посвятивший свою жизнь без остатка дочери-инвалиду», — написала Аркус. Михаил тяжело болен и ему нужна помощь, добавила она.

Причина, по которой «Родители тут рядом», не получили прокатное удостоверение, неизвестна, сообщила Аркус 13 октября. Она особо подчеркнула, что «писала о Мише, просила помощи для него, а не возводила неполучение прокатного удостоверения в какое то великое событие и трагедию».

Ребята! Миша важнее прокатного удостоверения. На все вопросы, почему мой фильм не получил прокатного удостоверения, я искренне отвечаю: «Я не знаю».

«Родители тут рядом», по словам Аркус, — «своеобразный приквел» к фильму «Антон тут рядом». Главные герои нового документального фильма — родители детей с инвалидностью. В основу фильма лег материал, снятый 17 лет назад во время работы над «Антон тут рядом».

