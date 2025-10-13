«Первый отдел»: в России каждый день выносят пять приговоров по «террористическим» статьям. Так много никогда не было
Правозащитный проект «Первый отдел» зафиксировал исторический максимум приговоров, вынесенных по «террористическим» статьям Уголовного кодекса РФ.
Согласно исследованию дата-аналитика Кирилла Парубца, за первые шесть месяцев 2025 года военные суды огласили как минимум 597 приговоров, фигурантами которых стали 659 человек.
Таким образом, в среднем каждый день по «террористическим» статьям выносятся более пяти приговоров (в первом полугодии 2025-го было 117 рабочих дней).
Самой массовой остается статья 205.2 УК о «публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма» — по ней в 2025 году вынесены уже 373 приговора (за весь 2024-й их было 549).
Всплеск дел по статье 205.2 происходит после каждого теракта. Основатель «Первого отдела» Иван Павлов говорит, что так власти реагируют на трагедию: «Не сумели вовремя поймать террористов — тогда хоть комментаторов накажем».
Как отмечает проект, значительная часть «террористических» дел связана с российским вторжением в Украину. Зачастую следствие квалифицирует как теракт (статья 205 УК) поджог или подготовку к поджогу военкомата, релейного шкафа или автозака. Донаты запрещенным в России «Легиону „Свобода России“», «Русскому добровольческому корпусу» или батальону «Азов» расцениваются как финансирование террористической деятельности (статья 205.1 УК).
Всего за время полномасштабной российско-украинской войны были вынесены приговоры по 2590 «террористическим» делам, фигурантами которых стали 2901 человек.