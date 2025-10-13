«Первый отдел»: в России каждый день выносят пять приговоров по «террористическим» статьям. Так много никогда не было

Правозащитный проект «Первый отдел» зафиксировал исторический максимум приговоров, вынесенных по Уголовного кодекса РФ.

Согласно исследованию дата-аналитика Кирилла Парубца, за первые шесть месяцев 2025 года военные суды огласили как минимум 597 приговоров, фигурантами которых стали 659 человек.

Таким образом, в среднем каждый день по «террористическим» статьям выносятся более пяти приговоров (в первом полугодии 2025-го было 117 рабочих дней).

Самой массовой остается статья 205.2 УК о «публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма» — по ней в 2025 году вынесены уже 373 приговора (за весь 2024-й их было 549).

Всплеск дел по статье 205.2 происходит после каждого теракта. Основатель «Первого отдела» Иван Павлов говорит, что так власти реагируют на трагедию: «Не сумели вовремя поймать террористов — тогда хоть комментаторов накажем».

Как отмечает проект, значительная часть «‎террористических» дел связана с российским вторжением в Украину. Зачастую следствие квалифицирует как теракт (статья 205 УК) поджог или подготовку к поджогу военкомата, релейного шкафа или автозака. Донаты запрещенным в России «Легиону „Свобода России“», «Русскому добровольческому корпусу» или батальону «Азов» расцениваются как финансирование террористической деятельности (статья 205.1 УК).

Всего за время полномасштабной российско-украинской войны были вынесены приговоры по 2590 «террористическим» делам, фигурантами которых стали 2901 человек.