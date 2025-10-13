Французские СМИ вслед за анонимным телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ» написали о технических неполадках на подлодке «Новороссийск» в Средиземном море. В Черноморском флоте это отрицают

Информация о неисправности и «экстренном всплытии» российской подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает «Интерфакс»,

«В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского Флота России в Средиземном море», — сообщили в пресс-службе.

В Черноморском флоте заявили, что в соответствии с международными правилами судоходства «проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении».

9 октября Морское командование НАТО сообщило, что российская подводная лодка находится «в надводном положении» у побережья французского региона Бретань. В сообщении говорилось, что Фрегат ВМС Франции проследил за ее прохождением. Тип подлодки не уточнялся.

В конце сентября французские СМИ, в том числе Le Figaro, France 24 и RFI, писали о «технических проблемах» подлодки «Новороссийск». Они ссылались на анонимный телеграм-канал «ВЧК ОГПУ».

27 сентября канал сообщил, что у подлодки «Новороссийск», которая находится на боевом дежурстве в Средиземном море, якобы есть повреждения в топливной системе, из-за которых топливо поступает прямо в трюм. По информации канала, личный состав не может устранить неисправность, а квалифицированных специалистов на подлодке нет.

«Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившиеся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать „откатывать трюм“ прямо в море», — говорилось в посте канала. Подтверждений этой информации нет.

О российской подлодке в Средиземное море в конце сентября также сообщали OSINT-специалисты. В частности, 26 сентября подлодку «Новороссийск» заметили в Гибралтарском проливе.

«Новороссийск» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Подлодки этого проекта вооружены крылатыми ракетами большой дальности «Калибр», уточняет «Интерфакс». Подлодка была заложена в августе 2010 года, в 2013 году ее спустили на воду. В состав Черноморского флота ее приняли в 2014 году.