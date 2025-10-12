Заработала новая система пересечения внешних границ ЕС для граждан третьих стран. При первом въезде нужно сдавать отпечатки пальцев

В Евросоюзе, начиная с 12 октября, заработала система электронной регистрации путешественников из третьих стран — система въезда и выезда (Entry Exit System, EES). Об этом сообщается на сайте Генерального директората по миграции и внутренним делам Еврокомиссии.

Система распространяется на граждан третьих стран, в том числе России, которые пересекают внешние границы 29 европейских стран, входящих в , с краткими визитами сроком до 90 дней в течение полугода. Система регистрирует дату и место въезда и выезда, а также данные об отказе во въезде.

При первом въезде нужно пройти регистрацию, в том числе сдать биометрические данные (сфотографироваться и предоставить отпечатки пальцев), а также отсканировать паспорт.

Европейские страны будут постепенно вводить систему в течение полугода, начиная с 12 октября. При этом с 10 апреля 2026 года EES полностью заменит нынешнюю систему, при которой пограничники вручную проставляют штампы в паспортах.

В Еврокомиссии заявили, что EES позволит бороться с нелегальной миграцией, а также поможет «более эффективно выявлять людей, превысивших срок пребывания, а также случаи подделки документов и удостоверений личности».