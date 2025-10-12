Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики Юрий Бармаков умер в возрасте 93 лет, сообщает 12 октября РИА Новости, ссылаясь на заявление института.

ФГУП «ВНИИА» / Росатом

Бармаков — выдающийся разработчик ядерных боеприпасов. С 1955 года он работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова (входит в «Росатом»). Прошел путь от инженера до директора предприятия — он возглавлял институт в 1987-2008 годах. В последние годы работал первым заместителем научного руководителя ВНИИА.

В книге о Бармакове, которую институт выпустил в 2021 году, говорится, что он основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля, которая «пользуется большим авторитетом в отрасли и организациях министерства обороны».

Под его руководством создали ряд оригинальных ядерных боеприпасов и два поколения контрольно-испытательной аппаратуры.