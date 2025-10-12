На Кубани арестовали главу Крымского района. Он пытался сбежать с 12 килограммами золота, переплавленными в гвозди

Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края 12 октября.

По версии следствия, глава района в январе-марте 2024 года похитил государственные земли. В материалах дела говорится, что по его поручению его подчиненный продавал земельные участки сообщнику по заниженной цене.

Сергея Леся задержали 11 октября. Как утверждают телеграм-каналы Kub Mash и «ВЧК-ОГПУ», Лесь пытался сбежать от сотрудников силовых структур на микроавтобусе. Погоня за ним продолжалась 18 километров.

По данным телеграм-каналов, при задержанном нашли 100 миллионов рублей в валюте и 12 килограммов золота. Mash пишет, что Лесь предварительно переплавил золото в железнодорожные костыли — гвозди, которые скрепляют рельсы и деревянные шпалы.

Прокуратура в конце сентября подала иск к Лесю, потребовав взыскать земельные участки, приобретенные на неподтвержденные доходы. Первое слушание дела по иску прокуратуры пройдет в Геленджикском горсуде 16 октября.

Лесь занимал пост главы Крымского района с 2017 года.