В Волгограде в результате удара украинских дронов повреждены жилые дома, есть пострадавшие

Во время атаки украинских беспилотников в Волгограде повреждены жилые дома, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — цитирует главу региона телеграм-канал областного правительства.

Ранения осколками оконного стекла получил «мужчина пенсионного возраста», ему оказана медицинская помощь, сообщил Бочаров.

Минздрав Волгорадской области, в свою очередь, сообщил, что с острой реакцией на стресс госпитализированы трое детей, пишет «V1.RU — Новости Волгограда», их жизни ничего не угрожает.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 11 октября над территорией России силами ПВО были уничтожены 42 украинских беспилотника, в том числе 19 над Волгоградской областью.