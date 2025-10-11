РКН трижды отказался регистрировать канал литературного критика Галины Юзефович на YouTube

Литературный критик Галина Юзефович сообщила, что попыталась выполнить требования Роскомнадзора и зарегистрировать свой ютьюб-канал, но трижды получила отказ.

«Мы честно и в срок подали заявку — но получили отказ. А потом еще раз — уже с участием юриста. И еще. Результат тот же, без всякой мотивации и объяснения причин: просто „нет“ и все», — сообщила Юзефович в своем телеграм-канале «Рыба Лоцман».

Роскомнадзор, напомнила она, предписал всем блогерам пройти официальную регистрацию — в противном случае им запрещалось размещать рекламу.

«До начала войны наш канал стремительно рос, и мы на нем даже зарабатывали — не скажу, что много, но сколько-то, и с оптимизмом смотрели в будущее. После начала войны мы, скажем так, сводили концы с концами — доходы (почти всегда) покрывали расходы. О заработке речи уже не шло, но мы хотя бы имели возможность продолжать дорогое и важное для нас дело», — написала Юзефович.

Теперь же, сообщила она, из-за того, что у канала нет регистрации в Роскомнадзоре, «наши рекламодатели были вынуждены отказаться от сотрудничества с нами (поверьте, они очень, очень об этом сожалели — как и мы), и мы остались сами по себе».

Юзефович подчеркнула, что новые выпуски на ее ютьюб-канале будут — «просто не знаем, когда и какие именно».

С 1 января 2025 года регистрироваться в Роскомнадзоре должны «владельцы персональных страниц и каналов в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков». Российским рекламодателям запрещено размещать рекламу на каналах блогеров, не включенных в перечень Роскомнадзора.

Что еще запретили российским блогерам

«Очень обидно: столько сил, денег и времени было вложено» Российским блогерам и компаниям запретили рекламу на «нежелательных» и «экстремистских» сайтах. Как это повлияет на русскоязычный инстаграм?

Что еще запретили российским блогерам

«Очень обидно: столько сил, денег и времени было вложено» Российским блогерам и компаниям запретили рекламу на «нежелательных» и «экстремистских» сайтах. Как это повлияет на русскоязычный инстаграм?