Орбан объявил сбор подписей жителей Венгрии против плана обороны ЕС, включающего поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, который обсуждают лидеры стран-членов Евросоюза.

«Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена», — написал Орбан в своем аккаунте в фейсбуке.

По словам Орбана, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он «четко дал понять — мы об этом не просили». После этого, заявил он, против Венгрии «была развернута кампания», включающая в себя «обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции».

Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры!

Днем 11 октября Орбан опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию «против военных планов ЕС».

Ключевой темой саммита в Копенгагене была защита ЕС от угрозы со стороны России. Встреча лидеров стран-членов Евросоюза проходила на фоне участившихся случаев нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства стран ЕС. Обсуждались, в частности, создание «стены дронов» для защиты Европы и скоординированная система мониторинга воздушного пространства. В саммите принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, в частности, что его страна готова делиться опытом и знаниями, полученными в войне с Россией.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном неоднократно критиковало различные инициативы ЕС, в том числе выступало против вступления Украины в Евросоюз и не поддерживало некоторые санкции в отношении России.