В Калининграде против 16-летнего подростка возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его задержали и передали России польские пограничники

В Правдинский районный суд Калининградской области поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По версии следствия, подросток пытался уехать в страны Евросоюза для получения политического убежища. Вечером 20 августа 2025 года он прилетел в Калининград из Санкт-Петербурга и «в течение нескольких дней искал наиболее выгодное место для пересечения границы из РФ в Польшу».

24 августа молодой человек, как утверждает пресс-служба суда, приехал в поселок Севское Правдинского района и «пошел пешком в сторону границы, приблизившись к рубежу основных инженерных сооружений охраны границы». Затем он переплыл реку Лава и «продолжил движение пешком».

Суд утверждает, что в 20 метрах от пограничного знака подросток пересек государственную границу и продолжил движение по территории Польши, где его задержали сотрудники польской пограничной службы.

«Впоследствии передан российской стороне», — заявили в суде, не уточнив, когда это произошло.

Наказание по первой части статьи о незаконном пересечении российской границы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.