В аудиокниги на российских сервисах стали добавлять предупреждения об упоминании наркотиков
В аудиокнигах на российских сервисах появились предупреждения о том, что произведения содержат информацию о наркотических или психотропных веществах, обратил внимание «Коммерсант».
В частности, такая маркировка у некоторых аудиокниг в «VK Музыке». Среди них «Словно мы злодеи» М. Л. Рио, «Дом на болотах» Зои Сомервилл и романы Стивена Кинга («Стрелок», «Извлечение троих»). В некоторых аудиокнигах предупреждение произносится диктором в начале фонограммы.
Источники издания в одном из музыкальных стримингов сообщили, что маркировка, скорее всего, была внесена в карточку аудиокниги не сервисом, а самим правообладателем.
По их словам, правообладатели уже давно готовились к вступлению новых правил в силу. «При этом срок вступления закона в силу был перенесен в последний момент, поэтому, скорее всего, маркировка сохранилась еще с того времени», — сказали они.
Закон об административной ответственности за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без маркировки был подписан президентом РФ в августе 2024 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 сентября 2025 года, однако срок перенесли на 1 марта 2026 года.
По новым правилам произведения литературы и искусства, в которых есть упоминание наркотиков, должны будут сопровождаться маркировкой с информацией «о вреде для здоровья незаконного потребления, законодательном запрете оборота, а также об ответственности за нарушения закона». Произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, закон разрешает не маркировать. За отсутствие маркировки сначала предусмотрены штрафы, а за повторное нарушение в течение года — уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.
В августе сообщалось, что российские музыкальные лейблы и сервисы начали рассылать артистам письма с просьбой удалить (или перезаписать) треки с упоминанием наркотиков.