Россия нанесла удар по Киеву. Загорелся многоэтажный жилой дом, в шести районах прервана подача электричества

Российские войска в ночь на 10 октября нанесли удар беспилотниками и ракетами по Киеву. В результате атаки произошел пожар в 17-этажном жилом доме в Печерском районе, в Голосеевском районе повреждены окна и фасад 10-этажного жилого дома, сообщил мэр Киева Виталия Кличко. Пострадали, по его данным, 12 человек, восемь из них госпитализированы.

Основными целями российского удара были объекты энергетической инфраструктуры. Без света частично остались шесть районов Киева, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на энергокомпанию ДТЭК. В Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. По словам мэра Киева, в районах на левом берегу Днепра, где прервана подача электричества, также нарушено водоснабжение.

Часть троллейбусных и трамвайных маршрутов Киева временно не работает из-за отсутствия электроснабжения, пишет «Украинская правда», частично закрыто движение по «зеленой» ветке метро.

Удары также были нанесены и по другим регионам Украины. В Запорожской области погиб семилетний ребенок, еще четыре человека получили ранения. Частично ограничено движение через ДнепроГЭС. Повреждены объекты газовой инфраструктуры. В Днепропетровской области под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, жилые дома и транспорт в Днепре и нескольких районах области. В Полтавской области пострадал объект инфраструктуры. В Черкасской области также «есть последствия для инфраструктуры», сообщил глава региона Игорь Табурец.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные в ночь на 10 октября применили более 450 дронов и более трех десятков ракет. Целью ударов, подтвердил он, была энергетическая инфраструктура.