Правительство России внесло французский автоконцерн Renault SAS в список компаний, к которым применяются «специальные экономические меры». Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовых актов.

Полностью этот список называется так: «перечень юридических лиц, осуществляющих деятельности в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры». Этот перечень был утвержден вскоре после начала войны — 11 мая 2022 года. Он предусматривает ответные меры «в связи с недружественными действиями» некоторых иностранных государств.

Специальные экономические меры включают в себя запрет на совершение различных сделок — например, в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также предусматривающих платежи и операции с ценными бумагами.

В этот перечень уже внесено более 70 юрлиц. Последней в июне 2025 года туда добавили немецкую Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group.

После начала войны в Украине в 2022 году Renault ушел из России, а его доля в АвтоВАЗе (67,69% акций) перешла в собственность Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Условием сделки был опцион на обратный выкуп Renault своей доли в течение шести лет. Московский завод перешел правительству столицы.

В июне радио France Info со ссылкой на источники сообщило, что Renault будет производить беспилотники в Украине. По данным France Info, автоконцерн будет сотрудничать с французскими малым и средним оборонными предприятиями, чьи производственные линии будут расположены «в нескольких десятках или сотнях километров от фронта». Renault в своем пресс-релизе подтвердил, что с ним связалось правительство на этот счет, но заявил, что «на данном этапе решение еще не принято».