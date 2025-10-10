На военном заводе в Теннесси произошел взрыв. Есть погибшие, около 20 человек пропали без вести

В результате взрыва на заводе Accurate Energetic Systems в штате Теннесси несколько человек погибли, еще около 20 пропали без вести.

Точное число погибших неизвестно — департамент здравоохранения пока не подтвердил данные по ним, пишет The Washington Post. Представитель Управления по чрезвычайным ситуациям округа Хамфрис уточнил, что без вести пропали по меньшей мере 19 человек, еще несколько были госпитализированы.

По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, взрывов было несколько — за мощным первым последовали небольшие.

Причина взрыва пока неизвестна. Завод Accurate Energetic Systems, как сообщается на его сайте, занимается производством взрывчатых веществ, а также разработкой высококачественной энергетической продукции, используемой как в оборонной промышленности, так и в коммерческих целях. По данным публичных реестров, уточняет The Washington Post, компания продавала вооруженным силам США различные виды боеприпасов, включая динамит, противопехотные мины и порох для снарядов крупного калибра.